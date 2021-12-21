Мошенники украли у троих сыктывкарцев почти 40 тысяч рублей

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Мошенники украли у троих жителей Сыктывкара в общей сложности почти 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, сыктывкарка 1974 года рождения смотрела видео в TikTok и увидела рекламу зимних меховых шапок. Женщина перешла по ссылке и заполнила форму заявки для заказа. Жительница Коми получила заказ на почте, однако качество шапки не соответствовало заявленным характеристикам. Связаться с продавцом ей больше не удалось. Внутри посылки находились товарные накладные за 2016 год.

Сыктывкарка 1963 года рождения увидела на сайте объявление о срочной продаже джемперов. Она перешла по ссылке иоформила заказ на два одинаковых свитера, каждый из которых стоил около тысячи рублей. Женщина получила заказ на почте и заплатила 3300 рублей. Однако вместо джемперов в коробке лежала футболка. Для увеличения веса в посылке находилась пачка бумаги и те же самые накладные за 2016 год, как и в первом случае.

Кроме того, сыктывкарец 1969 года рождения решил купить бензиновый снегоуборщик. Горожанин заплатил 32 700 рублей, но посылки так и не дождался, после чего обратился за помощью в полицию. По всем фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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