Какой будет погода 31 декабря 2021 года в Коми

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Синоптики Коми предоставили прогноз погоды на конец декабря. Согласно ему, республика выберется из «морозной ямы» в канун Нового года.

Так, в последние дни декабря температура воздуха за окном уже будет в пределах -14 градусов на юге и на три градуса ниже на северо-западе региона.

В целом, третья декада декабря будет под влиянием Атлантического циклона с арктическим воздухом. Самые серьезные холода придутся на эту неделю - 23 и 24 декабря. Столбик термометра опустится на 10-12 градусов ниже нормы.

Кратковременное ослабление морозов ждут 24-26 декабря. При этом порывы ветра усилятся до 9-14 м/с, что создаст проблемы, цитирует прогноз начальника отдела метеопрогнозов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми Ольги Козак издание «Комиинформ».

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