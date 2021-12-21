Двух жителей Коми обокрали, когда они были пьяны

Фото: Алена Селезнева

Двое жителей Коми обокрали после употребления спиртных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, воркутинец 1978 года рождения выпивал дома в компании знакомых. После ухода гостей северянин обнаружил пропажу денег. Выяснилось, что к краже причастен ранее судимый знакомый воркутинца 2002 года рождения. Когда подозреваемый находился вне поле зрения хозяина квартиры, гость украл 5 тысяч рублей. Деньги злоумышленник потратил на алкоголь и продукты. У него изъяли 650 рублей.

Жительница Печоры 1960 года рождения сообщила в полицию о пропаже банковской карты. Подозреваемым оказался приятель ее мужа – местный житель 1972 года рождения. Злоумышленник выпивал в своей квартире со знакомой супружеской парой. В какой-то момент мужчина украл карту и снял с нее 11 тысяч рублей. Фигурант потратил деньги на алкоголь и продукты. Возбуждены уголовные дела.

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