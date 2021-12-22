В Коми поймали мошенницу, от действий которой пострадали 32 человека

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Объединенная пресс-служба судов Коми сообщила, что местной жительнице назначили 12 лет лишения свободы за крупные махинации. Всего было выявлено 32 различных эпизода преступлений. От ее действий пострадали 32 человека.

Установлено, что в период с 2010 по 2013 год фигурантка уголовного дела, находясь в Воркуте, продавала меховые изделия. Для развития своего бизнеса она занимала деньги, предоставляя в качестве гарантии расписку. Жители города передавали ей различные суммы от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. Обратно свои долги она не выплатила, и в 2013 году, купив билет под чужим именем, уехала.

Местонахождение мошенницы установили через семь лет. Когда она предстала перед судом, то не признала свою вину. Свой отъезд она объяснила вынужденными обстоятельствами. Не согласилась она и с суммами, которые ей нужно вернуть. Суд все же установил вину, назначив ей суровое наказание.

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