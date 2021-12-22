В Коми правительство возглавила Эльмира Ахмеева

Фото из личного архива Эльмиры Ахмеевой

Глава министерства экономического развития и промышленности Коми Эльмира Ахмеева сменила на посту первого заместителя председателя правительства Игоря Булатова. Соответствующий указ о назначении подписал руководитель региона Владимир Уйба.

На данный момент Булатов находится с в отпуске. Именно поэтому правительство возглавила Эльмира Ахмеева.

По неподтвержденным данным, Булатов временно покинул пост из-за семейных обстоятельств. На своей личной странице в Instagram он посвятил пост матери, намекая на проблемы со здоровьем у матери.

- Приходит момент, когда твой мир из одной большой гонки наперегонки с обстоятельствами на пути к своим целям и устремлениям сужается до одного желания: лишь бы Мама была здорова Берегите своих мам, общайтесь чаще, обнимайте, несмотря на расстояния и свой личный жизненный уклад. Ничего важнее нет, - прокомментировал Игорь Булатов в соцсети.

Справка

Эльмира Ахтямовна Ахмеева родилась 30 января 1983 года во Владивостоке.

Образование высшее:

В 2007 году окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации юрист. Получен диплом с отличием.

В 2011 году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» по специальности «Антикризисное управление» с присвоением квалификации экономист – менеджер. Получен диплом с отличием.

Дополнительное образование:

В 2012 году прошла переподготовку в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» с присвоением дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (МВА)».

Трудовая деятельность:

С июля 2006 года — юрисконсульт, ООО «Регион Капитал», Москва.

С марта 2007 года — специалист отдела операций с ценными бумагами, ООО «Регион Капитал», Москва.

С декабря 2007 года — юрист, ООО «Регион Капитал», Москва.

С июля 2008 года — ведущий юрист, ООО «Регион Капитал», Москва.

С декабря 2010 года — ведущий советник отдела нормативно-правового обеспечения деятельности ОЭЗ Департамента особых экономических зон и проектного финансирования, Министерство экономического развития Российской Федерации, Москва.

С декабря 2011 года — референт отдела нормативно-правового обеспечения деятельности ОЭЗ Департамента особых экономических зон и проектного финансирования, Министерство экономического развития Российской Федерации, Москва.

С ноября 2012 года — начальник отдела нормативно-правового обеспечения деятельности ОЭЗ Департамента особых экономических зон и проектного финансирования (с 17.12.2012 Департамент особых экономических зон и проектов регионального развития), Министерство экономического развития Российской Федерации, Москва.

С декабря 2013 года — начальник отдела создания и стратегического развития ОЭЗ Департамента особых экономических зон, проектов развития регионов и моногородов, Министерство экономического развития Российской Федерации, Москва.

С августа 2014 года — заместитель директора департамент особых экономических зон, проектов развития регионов и моногородов, Министерство экономического развития Российской Федерации, Москва

С апреля 2015 года — заместитель директора департамента регионального развития, министерство экономического развития Российской Федерации, Москва.

С 6 ноября 2020 года назначена на должность исполняющего обязанности министра экономического развития и промышленности Республики Коми.

С 13 ноября 2020 года назначена на должность министра экономического развития и промышленности Республики Коми.

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