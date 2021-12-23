«Расчленил и разложил по пакетам»: в Ухте произошло зверское убийство молодой женщины

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Жителю Ухты вынесли приговор за убийство 30-летней женщины. 30-летний мужчина не просто забрал жизнь своей жертвы, но также расчленил ее тело, разложив части тела по пакетам, а после, спрятав их в одном из сараев.

Установлено, что убийство произошло в мае 2020 года в одной из квартир в доме на Школьном переулке. Женщина распивала алкоголь в компании своего убийцы и еще двух мужчин 45 и 47 лет. В какой-то момент между фигурантом уголовного дела и его жертвой возник конфликт, который привел к тому, что мужчина схватил нож и ударил им женщину в грудь. Пострадавшая скончалась на месте от массивной кровопотери.

После преступления подсудимый расчленил тело убитой, разложил куски по сумкам и пакетам, а после спрятал их в одном из сараев за пределами города. Свидетели произошедшего не стали сообщать об этом в полицию, решив, что лучше похитить телефон и планшет.

Подсудимый не признал свою вину в совершенном преступлении, однако суд назначил ему лишение свободы на 10 лет. 47-летнего подельника приговорили к заключению на 8 лет 6 месяцев, а 45-летнему назначили один год в колонии. Все они будут отбывать сроки в колонии строгого режима.

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