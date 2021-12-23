В честь умершего прокурора Виктора Ковалевского в Сосногорске открыли памятную доску

Фото: прокуратура Коми

В Сосногорске почтили память умершего прокурора Виктора Ковалевского, который скончался на 71-м году жизни в декабре 2020 года. В честь него накануне, 22 декабря, открыли памятную доску.

– Именно благодаря инициативе Виктора Ефимовича в 1986 году было спроектировано, а в 1988 году введено в эксплуатацию современное здание прокуратуры Сосногорска. Именно поэтому это здание выбрано для установления мемориальной доски, посвященной Ковалевскому Виктору Ефимовичу, – прокомментировал прокурор республики Николай Егоров.

Виктор Ковалевский родился 5 апреля 1950 года в селе Жешарт Усть-Вымского района Коми АССР. Свою карьеру начал с должность стажера прокуратуры Сыктывдинского района. Во главе прокуратуры Сосногорска был на протяжении шести лет с 1985 по 1991 года. Главным надзорным ведомством республики руководил в период с 1996-го по 2006-й.

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