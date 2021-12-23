В Сыктывкаре под лед провалился трактор

Фото: "Посёлок ТРЁХОЗЁРКА"

В сыктывкарском поселке Трехозерка трактор провалился в воду. Об этом сообщается в официальной группе населенного пункта.

В посте отмечается, что инцидент произошел еще во вторник, 21 декабря. Во время расчистки снега на ледовой автомобильной переправе провалился трактор. Стоит отметить, что техника выехала за пределы самой дороги. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Сообщается, что открытие дороги откладывается.

В прошлом году на этой же дороге погиб тракторист 1978 года рождения. Он выехал на несанкционированную переправу через Вычегду, чтобы вытащить провалившийся УАЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На зимнике в Коми трактор провалился в болото