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Общество23 декабря 2021 6:51

В Сыктывкаре под лед провалился трактор

Источник:kp.ru
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Фото: "Посёлок ТРЁХОЗЁРКА"

Фото: "Посёлок ТРЁХОЗЁРКА"

В сыктывкарском поселке Трехозерка трактор провалился в воду. Об этом сообщается в официальной группе населенного пункта.

В посте отмечается, что инцидент произошел еще во вторник, 21 декабря. Во время расчистки снега на ледовой автомобильной переправе провалился трактор. Стоит отметить, что техника выехала за пределы самой дороги. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Сообщается, что открытие дороги откладывается.

В прошлом году на этой же дороге погиб тракторист 1978 года рождения. Он выехал на несанкционированную переправу через Вычегду, чтобы вытащить провалившийся УАЗ.

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