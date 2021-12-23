Вакцинация подростков в Коми начнется в конце декабря

Фото: архив "КП"

В конце декабря в Коми поступит партия препарата для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщил и.о. главы минздрава республики Игорь Дягилев.

По его словам, «Спутник М» - это аналог двухкомпонентного «Спутника V», только дозировка снижена в пять раз.

Как отметил министр, вакцинировать детей будут с письменного согласия родителей или законных представителей и только на добровольной основе. Однако подростки, достигшие 15 лет, могут влиять на принятие решения.

- С 15 лет прививать будут исключительно с согласия ребенка, - уточнил Дягилев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав России включил вакцинацию подростков от COVID-19 в нацкалендарь