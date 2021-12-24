Иван Ургант призвал всех инспекторов следовать примеру «православного гибддешника»

Фото: скриншот эфира «Первого канала»

Телеведущий «Первого канала» Иван Ургант прокомментировал видеозапись, где инспектор ГИБДД в Коми зачитал административный протокол нарушительнице, словно проповедь. Шоумен окрестил сотрудника правоохранительных органов как «православного гибддешника» и призвал его коллег поступать также.

- Мы призываем всех инспекторов ГИБДД последовать примеру своего коллеги, потому что это будет хорошо действовать на нарушителей. Говорит ему так инспектор: «Пожалуйста, делайте вот это». Нарушитель говорит: «Да позор мне, маловерному, ведь есть все-таки Бог». И все – идет просветленный сдавать анализы, каяться и больше никогда пьяным не ездит на джипе.

Напомним, сотрудник ГИБДД Сыктывдинского района Вадим Ветошкин стал известен после того, как попал на видеозапись во время своей работы. Инспектор решил зачитать нарушительнице ГИБДД протокол словно он священник на проповеди. Сам страж порядка позиционирует себя глубоко верующим человеком, зачитал нарушительнице ПДД протокол словно священник на проповеди в церкви.

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