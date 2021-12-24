В Коми женщина пыталась вернуть свои инвестиции и лишилась 630 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы Воркуты 1983 года рождения более 630 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина вкладывала свои деньги в инвестиционную компанию, которая сейчас закрыта. Воркутинке посоветовали юриста, который может помочь вернуть эти вложения. Тот рассказал жительнице Заполярья, что сейчас ее финансы заморожены на счете в банке за границей. Для того чтобы счет вновь был открыт, туда нужно внести деньги. Юрист заверил, что после этого можно будет вывести свои вложения.

Воркутинка поверила собеседнику, взяла кредит и перевела на несколько счетов в общей сложности более 630 тысяч рублей. Однако никаких вложений женщина так и не получила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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