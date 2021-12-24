В декабре в Коми добыли 29 волков

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

С начала декабря в Коми добыли 29 особей волка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минприроды.

Отстрел волков организовали администрации районов, охотоведы и охотники. С начала декабря в Коми удалось добыть 29 особей волка. Так,14 декабря в Корткеросском районе волк утащил собаку. В тот же день волчицу добыли на реке Локчим. 15 декабря волка добыли в охотничьих угодьях неподалёку от села Айкино. Местные охотники по следам изучили схему захода хищников на территорию населенного пункта и поставили самоловы. В итоге один из них попался. 22 декабря волка отстрелили на правом берегу Вычегды напротив деревни Койтыбож. Охотники установили на тропах вдоль берега капканы для еще одного волка. Кроме того, они попросили жителей не гулять у реки.

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