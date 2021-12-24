В Коми в новогоднюю ночь ожидаются метель и потепление

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В Коми к концу года отступят морозы, обещают региональные синоптики. По данным синоптиков, столбик термометра опустится 31 декабря до -10...-15 градусов, на крайнем северо-востоке до —17...-22 градусов.

Однако с уходом холодов придет сильный ветер. Порывы воздушного потока будут достигать 10-15 м/с.

Также синоптики предупреждают, что перед теплой новогодней ночью будут два холодных дня - 29 и 30 декабря. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 6...8 градусов, а на юге и вовсе — на 10...12 градусов.

- На большей части территории в ночные и утренние часы морозы будут усиливаться до -25...-32, днем ожидается в основном от -18С до -25, - заключили метеорологи.

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