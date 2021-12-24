В Сыктывкаре 27 жителям не давали бесплатные лекарства

Фото: сайт Госдумы РФ

В Сыктывкаре 27 местным жителям не давали бесплатные лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, все 27 человек – льготники, имеющие право на бесплатное обеспечение жизненно важными лекарствами. Однако необходимые препараты сыктывкарцы не получали. Поэтому некоторым из них пришлось покупать лекарства за свой счет. Прокуратура направила в суд 17 исков. Надзорное ведомство потребовало от Минздрава обеспечить людей лекарствами и расходными материалами. Часть исков уже удовлетворена, остальные находятся на рассмотрении. Кроме того, в суд направлено 10 исковых заявлений о возмещении расходов по самостоятельному приобретению лекарств на 41 тысячу рублей. Они также находятся на рассмотрении.

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