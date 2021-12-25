В Коми пьяный водитель опрокинул бензовоз в кювет

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 24 декабря, в Корткеросском районе бензовоз КамАЗ съехал в кювет, за рулем был пьяный водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 22.20. Пьяный 24-летний водитель бензовоза ехал со стороны Сыктывкара в сторону Помоздино. На 87-м километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск молодой человек не справился с управлением. Из-за этого грузовик выехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал. На место аварии прибыли аварийные службы. Для того, чтобы машина не загорелась, ее залили водой. Специалисты решают вопрос, как достать бензовоз.

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