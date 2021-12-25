В Коми проложат зимник к трем отдаленным деревням

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

До понедельника, 27 декабря, в Сосногорском районе проложат зимник к трем отдаленным деревням. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Ранее в СМИ появилось видео с полупустыми полками в одном из магазинов в деревне Винлы. В администрации отметили, что необходимый запас лекарств там сформирован до февраля. Кроме того, имеются в запасе и основные продукты длительного хранения. В настоящее время переправа уже наморожена. Между двумя деревнями первую проходку зимника уже намяли.

Три деревни, в которых живут более 100 человек, находятся вдоль реки. Дороги там не было никогда. Зимой проехать можно по зимнику, а весной - после того, как высохнет вода в болотах. Как передает ТАСС, в прошлом году из-за теплой зимы переправу удалось открыть 10 января.

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