Жителя Коми наказали за то, что он потерял свое ружье

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Жителя Инты привлекли к ответственности за то, что он потерял свое ружье во время охоты .Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

За неделю сотрудники ведомства выявили 13 правонарушений в области оборота оружия. Кроме того, они изъяли семь единиц охотничьего оружия. В Росгвардии рассказали, что житель Инты потерял ружье. Мужчина ехал на снегоходе и должным образом не закрепил оружие. Как именно наказали интинца, не сообщается.

Кроме того, к административной ответственности привлекли жителя Коми, который хранил оружие вне сейфа. Росгвардейцы составили семь административных протоколов за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций.

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