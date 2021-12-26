Жительница Коми отсудила у управляющей компании деньги за потоп

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Жительница Вуктыла отсудила у управляющей компании более 130 тысяч рублей за потоп. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

В апреле 2021 года из-за аварии в системе горячего водоснабжения квартиру женщины залило. Она обратилась в суд и потребовала взыскать с управляющей компании убытки. В УК с этими требованиями не согласились, заявив, что их вина не доказана, и никаких работ в доме не проводилось. Кроме того, коммунальщики посчитали завышенной сумму ущерба.

Суд назначил экспертизу. Она показала, что причиной случившегося стало повреждение запорного шарового крана, установленного на отводе сетей горячего водоснабжения. Его установили неправильно, и произошел гидравлический удар. Суд пришел к выводу, что УК не поддерживала системы водоснабжения дома в надлежащем состоянии. С нее в пользу женщины взыскали более 130 тысяч рублей.

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