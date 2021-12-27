Когда начислят пособия и пенсии за декабрь жителям Коми

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Некоторые жители Коми получат пособия и пенсии за декабрь досрочно, уже в конце 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ПФР России.

Так, клиенты Сбербанка с фамилиями на буквы А-К, получающие выплаты в первой половине месяца, получат пенсию за январь досрочно – 28 декабря 2021 года, а вот жителям республики с фамилиями на буквы Л-Я деньги перечислят уже в следующем году, в конце января 21 числа.

Также появилась информация о том, когда придет пенсия получателям, обслуживающимся в других банках.

Пенсионеры, которые получают пенсионные выплаты на счета в других банках, получат денежные средства 19 января 2022 года. Доставка пенсий через отделения почтовой связи будет производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Выплата ежемесячных пособий за декабрь родителям, которые в одиночку воспитывают детей, и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, начнется с 29 декабря 2021 года.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет осуществлена 12 января 2022 года.

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