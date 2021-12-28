В Коми с 2022 года при рождении ребенка начнут выдавать подарки

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В Коми родителям новорожденных детей будут выдавать подарки. Такое поручение правительству республики дал глава региона Владимир Уйба.

«Подарок новорожденному» будет представлять собой набор принадлежностей, необходимых родителям для ухода за младенцами в первые месяцы их жизни. В составе «подарка» можно будет найти коробку-бокс для безопасного сна малыша, набор уходовых средств, гигиенические принадлежности и подгузники.

Получить такой подарок можно будет уже во второй половине 2022 года.

- Такой подарок для мамы - знак внимания и благодарности нашим женщинам за вынашивание и рождение малышей. И это хорошее подспорье для семьи в первые недели жизни ребёнка. Это не новое решение для регионов страны, и такую успешную практику необходимо перенимать повсеместно, - заявил руководитель региона.

В республиканском бюджете на следующий год на эти цели, исходя из показателей рождаемости, запланировано 19 миллионов рублей.

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