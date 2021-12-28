В Коми осужденный дважды оскорбил сотрудников колонии

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В Коми осужденного дважды оштрафовали за оскорбление сотрудников исправительной колонии №25. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, один из таких случаев произошел 7 октября. Представитель администрации колонии потребовал от осужденного выполнять распорядок дня. Осужденный ответил оскорблениями в неприличной форме. При проведении 16 октября дисциплинарной комиссии мужчина оскорбил еще одного сотрудника ИК. Были заведены два административных дела. Суд оштрафовал мужчину на 3 тысячи рублей за каждый факт оскорбления.

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Кроме того, он плюнул в сторону каждого из правоохранителей