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Общество28 декабря 2021 10:47

В Коми осужденный дважды оскорбил сотрудников колонии

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми осужденного дважды оштрафовали за оскорбление сотрудников исправительной колонии №25. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, один из таких случаев произошел 7 октября. Представитель администрации колонии потребовал от осужденного выполнять распорядок дня. Осужденный ответил оскорблениями в неприличной форме. При проведении 16 октября дисциплинарной комиссии мужчина оскорбил еще одного сотрудника ИК. Были заведены два административных дела. Суд оштрафовал мужчину на 3 тысячи рублей за каждый факт оскорбления.

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