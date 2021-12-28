Житель Коми украл у знакомой с психическими отклонениями деньги, пообещав купить ей щенка

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В Коми перед судом предстанет житель Сысольского района. Как сообщает республиканская прокуратура, мужчина обвиняется в мошенничестве.

Из материалов дела следует, что молодой человек воспользовался доверчивостью своей знакомой, которая страдает физическими и психическими недугами, и украл у нее деньги. Мужчина обманул девушку, заявив, что хочет купить ей щенка, а для этого ему нужна крупная сумма денег, которую потерпевшая сняла со своей банковской карты.

- Мужчина убедил свою жертву в необходимости снятия со счета денежных средств, якобы для покупки ей щенка. Доверившись знакомому, девушка обналичила имевшиеся у нее средства и передала молодому человеку, который щенка не приобрел, а распорядился деньгами по своему усмотрению, - уточнили в ведомстве.

Вину в содеянном он признал частично, причиненный потерпевшей ущерб не возместил.

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