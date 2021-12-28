В Коми в аварии погибли 8-летняя девочка и 63-летняя пенсионерка

Фото: УГИБДД по Коми
В Коми на трассе «Вятка» произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь сразу двоих человек. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Трагедия случилась сегодня, 28 декабря, в 11 утра. На 711 км автодороги 22-летний водитель отечественной легковушки выехал на встречку, где въехал в Volkswagen Polo.
В результате столкновения легковушек на месте погибла 8-летняя девочка и 63-летняя женщина, находившиеся в салоне иномарки. Водитель Volkswagen Polo получил травму грудной клетки и многочисленные ушибы.
Молодой человек также попал в больницу. У него диагностирована автотравма, а также переломы бедра и голени.
По данному факту начато разбирательство. Возбуждено уголовное дело.
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