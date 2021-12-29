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Общество29 декабря 2021 4:16

В Коми маткапитал перечислят не позднее 30 декабря

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Семьям Коми перечислят материнский капитал в связи с новогодними праздниками досрочно. В настоящий момент принято решение, что за январь 2022 года средства поступят не позднее 30 декабря, вместо запланированного ранее 12 января.

В ПФР Коми напомнили, что ежемесячная выплата полагается семьям, где второй ребенок появился после 1 января 2018 года. Подать заявление можно в течение трех лет со дня рождения ребенка. После выплаты прекращаются.

Заявление можно подать через портал госуслуг, МФЦ «Мои документы» или по предварительно записи в клиентской службе ПФР. В настоящий момент выплаты получают 1027 семей.

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