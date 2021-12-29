Минздрав Коми сообщил график работы больниц в праздники

Фото: архив КП

Накануне, 28 декабря, минздрав Коми опубликовал график работ медучреждений в новогодние праздники.

Согласно опубликованному сообщению, 31 декабря и 8 января больницы и поликлиники будут работать по графику субботы. 3 января, 4 января и 5 января – сотрудники поликлиник и больниц будут трудиться по обычному графику

Также будет организовано круглосуточное дежурство руководителей, травмпунктов и медицинской скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самыми зараженными COVID-19 районами Коми стали пять муниципалитетов (подробнее)