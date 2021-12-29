Минздрав Коми сообщил график работы больниц в праздники

Фото: архив КП
Накануне, 28 декабря, минздрав Коми опубликовал график работ медучреждений в новогодние праздники.
Согласно опубликованному сообщению, 31 декабря и 8 января больницы и поликлиники будут работать по графику субботы. 3 января, 4 января и 5 января – сотрудники поликлиник и больниц будут трудиться по обычному графику
Также будет организовано круглосуточное дежурство руководителей, травмпунктов и медицинской скорой помощи.
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