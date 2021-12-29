Экс-начальника участка теплоснабжения осудят за холод в квартирах

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В отношении бывшего начальника участка теплоснабжения ООО «Аквасервис» (Вуктыл) завершено уголовное расследование по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.

Следователи считают, что в 2019-2020 годах фигурант уголовного дела не исполнял должным образом свои обязанности, в результате чего паровой котел оказался неисправным, а в квартиры местных жителей перестало поступать тепло и горячая вода.

Кроме того, в результате действий обвиняемого был причинен ущерб на сумму более 2,4 млн рублей. Свою вину в произошедшем бывший начальник не признал, однако уголовное дело направлено в суд.

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