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Общество29 декабря 2021 5:42

Экс-начальника участка теплоснабжения осудят за холод в квартирах

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В отношении бывшего начальника участка теплоснабжения ООО «Аквасервис» (Вуктыл) завершено уголовное расследование по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.

Следователи считают, что в 2019-2020 годах фигурант уголовного дела не исполнял должным образом свои обязанности, в результате чего паровой котел оказался неисправным, а в квартиры местных жителей перестало поступать тепло и горячая вода.

Кроме того, в результате действий обвиняемого был причинен ущерб на сумму более 2,4 млн рублей. Свою вину в произошедшем бывший начальник не признал, однако уголовное дело направлено в суд.

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