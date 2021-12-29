В Коми мужчина с ножом угрожал администратору отеля

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Инте мужчина 1988 года рождения, вооруженный ножом, угрожал администратору отеля. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в одном из отелей сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. Администратор гостиницы рассказал, что в помещении буфета ему угрожал неизвестный. Злоумышленник был вооружен предметом, похожим на нож. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили его в правоохранительные органы.

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