В лобовом столкновении двух иномарок погиб один житель Коми, двое детей в больнице

Фото: МЧС Коми

В Сыктывдинском районе Коми произошла смертельная авария, в которой погиб один человек, еще пятеро пострадало. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, на 30 км трассы Сыктывкар-Троицко-Печорск лоб в лоб столкнулись Haval и Audi. В ДТП пострадало пять человек, из них двое детей в возрасте 12 лет и шести месяцев, еще один человек погиб.

По данному факту начато разбирательство.

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