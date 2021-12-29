В лобовом столкновении двух иномарок погиб один житель Коми, двое детей в больнице

Фото: МЧС Коми
В Сыктывдинском районе Коми произошла смертельная авария, в которой погиб один человек, еще пятеро пострадало. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, на 30 км трассы Сыктывкар-Троицко-Печорск лоб в лоб столкнулись Haval и Audi. В ДТП пострадало пять человек, из них двое детей в возрасте 12 лет и шести месяцев, еще один человек погиб.
По данному факту начато разбирательство.
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