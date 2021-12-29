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Общество29 декабря 2021 12:06

В Сыктывкаре в пекинской капусте обнаружено опасное насекомое-вредитель

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В пекинской капусте, привезенной в Сыктывкар, обнаружили опасное вредоносное насекомое. Речь идет о западном цветочном трипсе. Всю зараженную продукцию пришлось ликвидировать: капусту сожгли.

Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, капуста с вредителем находилась на одном из оптовых предприятий города. Специалисты отобрали образцы общим весом более 260 кг и отправили на экспертизу.

- По результатам лабораторной экспертизы в исследованных образцах подкарантинной продукции выявлен карантинный объект: западный цветочный трипс, - заявили в ведомстве.

Оптовому предприятию было выдано предписание, которое исполнено в срок: подкарантинная продукция, зараженная карантинным объектом, была уничтожена путем сжигания в присутствии должностного лица.

За нарушение правил хранения подкарантинной продукции для последующей реализации возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица.

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