Жителя Коми судили за то, что он ударил человека разбитой бутылкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Микуне 24-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел в июне. Молодой человек выпивал и танцевал в местном баре. Один из посетителей задел фигуранта локтем, и завязалась драка. В результате злоумышленник упал на пол. Далее житель Микуня дождался закрытия бара, подбежал на улице к обидчику и разбитой бутылкой ударил его в шею.
Фигурант признал свою вину. Ранее его судили за совершение аналогичных преступлений. Молодого человека приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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