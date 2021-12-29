Пострадавшая в смертельном ДТП 14-летняя девочка из Коми скончалась в больнице

Фото: архив "КП"

В Эжвинской больнице умерла 14-летняя девочка, пострадавшая в ДТП на трассе Сыктывкар – Ухта у села Зеленец. Школьница вместе с двумя младшими братьями, которым 12 лет и шесть месяцев, а также мамой и папой находилась в салоне Audi. Отец не справился с управлением авто и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Haval H5.

У подростка были множественные тяжелые травмы, а также разрыв органов. Медики до последнего боролись за жизнь ребенка, однако девочка умерла на больничной койке.

Сейчас врачи пытаются спасти двух ее младших братьев. У самого маленького диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом спинки носа, гематома лица. Малыш впал в кому.

Его старший брат получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб шеи, тупую травму живота, у него шок второй степени.

Мама детей также госпитализирована. Отцу в аварии выжить не удалось.

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