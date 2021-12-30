В Сыктывкаре 31 декабря запланировано перекрытие нескольких улиц

Фото: архив КП

Администрация Сыктывкара сообщила, что 31 декабря в столице запланировано перекрытие нескольких улиц. В мэрии пояснили, что ограничения нужны для безопасности и комфорта пешеходов во время подготовки и запуска салютов.

В сообщении пресс-службы уточнили, что участки дорог закроют для движения в период с 20:00 31 декабря до 2:30 1 января.

Перекрытие запланировано на следующих участках дорог:

– на улице Куратова от Кирова в направлении набережной;

– на Кирова от Горького в сторону Орджоникидзе;

– на улице Горького от Кирова в сторону набережной;

– на Бабушкина от Советской до Кирова;

– на Коммунистической от Советской до Кирова;

– на Пушкина от реки Сысола до дома № 31 по Кирова.

Также с 00:30 1 января до 4:00 в Эжвинском районе перекроют участок дороги на улице Славы от пересечения с проспектом Бумажников до пересечения с улицей Мира.

В связи с ограничениями изменятся также и маршруты автобусов под номерами 11, 27, 14, 54: Ухтинское шоссе – площадка на перекрёстке Славы и проспекта Бумажников – проспект Бумажников – Маяковского – Мира – далее, как обычно.

Автобусы под номером № 13 будут следовать по следующему маршруту: улица Мира – Маяковского – проспект Бумажников (с остановкой напротив т/ц «Меркурий») – Ухтинское шоссе – далее по обычному маршруту.

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