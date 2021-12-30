Жительницы Ухты оказала интим-услуги и обокрала своего клиента

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В Ухтинском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 41-летней жительницы города. Суд признал ее виновной в краже. Как выяснилось, преступление она совершила, оказав предварительно интим-услуги.

Установлено, что с фигуранткой уголовного дела встретился после ссоры со своей подругой один из местных жителей. Чтобы поднять себе настроение и развлечься, он решил провести время с двумя женщинами, пригласив их к себе домой.

После совместного времяпрепровождения пострадавший не досчитался на своем счете 15 тысяч рублей. Как выяснилось, их похитила одна из женщин. Ранее она уже была судима за неуплату алиментов и занятие проституцией.

Суд назначил ей наказание в виде года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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