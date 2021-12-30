Прокуратура Коми заставила проверить опасный жилой дом на аварийность

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Администрацию Троицко-Печорского района заставили провести обследование многоквартирного дома на предмет признания его аварийным. В прокуратуре республики отметили, что в муниципалитете проигнорировали основания для экспертизы.

В ведомстве выявили, что в феврале 2016 года до на улице Савина, 1 посчитали пригодным для проживания, однако по иску жильцов заключение было признанно незаконным, так как в доме исчерпали ресурсы несущие конструкции.

Несмотря на решение суда, администрация района так и не предпринимала никаких мер. Прокуратура инициировала обращение в Троицко-Печорский районный суд, где постановили обследовать дом и принять решение о его сносе или реконструкции.

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