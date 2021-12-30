В Коми пожарные из огня спасли 60-летнюю пенсионерку

Фото: архив "КП"

В Воркуте накануне, 29 декабря, в сельмом часу вечера загорелась квартира в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

По данным ведомства, возгорание было зафиксировано на улице Чернова. До прибытия спасателей из задымленного помещения самостоятельно эвакуировались 26 человек, однако не все смогли выбраться на улицу. Помощь пожарных понадобилась 60-летней пенсионерке, которую спасли из огня.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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