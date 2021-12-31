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Общество31 декабря 2021 4:00

В Сыктывкаре открыли и проверили все ледовые городки

Источник:kp.ru
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Фото: администрация Сыктывкара

Фото: администрация Сыктывкара

Администрация столицы Коми сообщила, что накануне, 30 декабря, комиссия одобрила благоустройство всех новогодних объектов. Проверки проводили, как отметили в муниципалитете, в течение нескольких дней во главе с замом руководителя мэрии Еленой Семейкиной.

Всего проверили новогодние городки в микрорайоне Давлон, Дырнос, Орбита, Сосновая поляна, Строитель, Верхний и Нижний Чов, Кочпон-Чит и Лесозавод, а также в пригородных поселках Краснозатонский, Седкыркещ и Верхняя Максаковка. Еще одна елка расположена в парке Строитель.

Готовой и полностью безопасной признали также елку и ледовый городок вокруг нее на Стефановской площади.

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