Упавшие в Коми части запущенной ракеты оказались безопасными

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Минприроды Коми сообщило, что обнаруженные на территории Коми части ракеты-носителя «Ангара-А5», которая была запущена с космодрома «Плесецк» 27 декабря, оказались безопасными. Теперь их планируют эвакуировать до февраля 2022 года.

– 28 и 29 декабря сотрудники Минприроды Коми совместно с представителями ГКНПЦ имени М. В. Хруничева провели послепусковые облеты территории. По результатам обследования все отделяющиеся части ракеты найдены, места их падения установлены, негативного воздействия на окружающую среду не зафиксировано, – сказано в сообщении.

Также, по данным министерства, территории Вуктыла, Сосногорска и Троицко-Печорского районов больше не опасны.

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