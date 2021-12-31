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Общество31 декабря 2021 6:00

Упавшие в Коми части запущенной ракеты оказались безопасными

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Минприроды Коми сообщило, что обнаруженные на территории Коми части ракеты-носителя «Ангара-А5», которая была запущена с космодрома «Плесецк» 27 декабря, оказались безопасными. Теперь их планируют эвакуировать до февраля 2022 года.

– 28 и 29 декабря сотрудники Минприроды Коми совместно с представителями ГКНПЦ имени М. В. Хруничева провели послепусковые облеты территории. По результатам обследования все отделяющиеся части ракеты найдены, места их падения установлены, негативного воздействия на окружающую среду не зафиксировано, – сказано в сообщении.

Также, по данным министерства, территории Вуктыла, Сосногорска и Троицко-Печорского районов больше не опасны.

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