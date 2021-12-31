В Коми насчитывается менее 806 тысяч жителей

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает сохраняться тенденция сокращения населения. По данным Комистата, в республике на сегодняшний день проживает менее 806 тысяч человек. Ускорение темпов сокращения численности населения связано с повышенной смертностью.

По словам специалистов, за десять месяцев 2021 года в Коми осталось 805,7 тысяч человек. Это на 7,8 тысяч меньше, чем было годом ранее. Естественная убыль населения в уходящем году составила 58% от всех людских потерь.

Естественная убыль в республике, то есть превышение количества смертей над числом рождений, наблюдается с 2017 года. С начала этого года в республике родились 6 026 детей (на 234 меньше, чем за десять месяцев 2020-го), а умерли 10 543 человека (на 2078 больше).

В городской местности естественная убыль значительно выше, чем в сельской, — 3 184 человека против 1 333.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие изменения вступают в силу 1 января 2022 года в Коми (подробности)