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Общество31 декабря 2021 7:46

В Минприроды Коми рассказали о незаконной рубке елок

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Минприроды Коми не зафиксировало незаконных рубок елок в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Леса Коми патрулируют государственные лесные инспекторы и правоохранители. В общей сложности проведено 428 рейдов, в том числе 72 совместно с полицией. В прошлом году в Коми выявили один случай незаконной рубки елки. Это произошло в Ижемском районе. Сумма ущерба составила 3896 рублей. Нарушитель заплатил эти деньги, а также штраф в размере 3 тысячи рублей. Как передает «Комиинформ», в этом году, а также в 2017-2019 подобных случаев не выявили.

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