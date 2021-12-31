В Минприроды Коми рассказали о незаконной рубке елок

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Минприроды Коми не зафиксировало незаконных рубок елок в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Леса Коми патрулируют государственные лесные инспекторы и правоохранители. В общей сложности проведено 428 рейдов, в том числе 72 совместно с полицией. В прошлом году в Коми выявили один случай незаконной рубки елки. Это произошло в Ижемском районе. Сумма ущерба составила 3896 рублей. Нарушитель заплатил эти деньги, а также штраф в размере 3 тысячи рублей. Как передает «Комиинформ», в этом году, а также в 2017-2019 подобных случаев не выявили.

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