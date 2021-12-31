В Коми микроавтобус сбил пьяного мужчину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 30 декабря, в Усть-Куломском районе микроавтобус «Луидор» сбил пьяного 48-летнего мужчину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10.10 на дороге Сыктывкар – Троицко-Печорск. 34-летний мужчина ехал за рулем микроавтобуса со стороны Помоздино в сторону Вольдино. На улице Уляшева в Помоздино он сбил пьяного пешехода. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший получил ушиб шейного отдела позвоночника, перелом ребра справа и тупую травму живота. Мужчину увезли в больницу. В отношении пешехода вынесено определение по административному правонарушению.

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