Глава Коми вылетел в Печору, где произошла авария на теплотрассе

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба вылетел в Печору для координации работ по устранению аварии на теплотрассе. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

В четверг, 30 декабря на теплотрассе в Печоре произошла авария. В результате без отопления остались более 20 домов. В городе ввели режим ЧС. Аварийно-ремонтные работы проводят бригады ООО «ТЭК-Печора», МУП «Горводоканал» и АО «Тепловая сервисная компания». Кроме того, привлекли технику ресурсоснабжающих организаций, а также республиканскую подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сейчас рабочие ищут место утечки теплоносителя. Открыта аварийная перемычка между районом тепловых сетей от котельной №3 в сторону котельной №8. В настоящее время организована подача тепла в 10 жилых домов и госпиталь.

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