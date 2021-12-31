В районах Коми наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом

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В Коми сохраняется тенденция к снижению заболеваемостью ковидом. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, за сутки было обнаружен еще 191 случай инфицирования. Из них 59 - в Сыктывкаре, что делает столицу республики лидером рейтинга.

На второй строчке расположилась Ухта с 39 новыми заболевшими. Третье место делят между собой Воркута и Усинск. Там лабораторно подтверждено по 10 фактов заражения вирусом.

На одного нового пациента меньше зарегистрировано в Сосногорском районе, который занял четвертое место в рейтинге.

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