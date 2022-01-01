В Сыктывкаре и Ухте врачи спасли 19 человек, лежавших на улицах

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В Сыктывкаре и Ухте врачи скорой помощи спасли 19 человек, которые в новогоднюю ночь лежали на улицах. Об этом сообщили в Территориальном центре медицинских катастроф Коми.

В Ухте и Сыктывкаре поступило 106 вызовов. Чаще всего люди сообщали о том, что кто-то лежал на улице. Медики вовремя доставили 19 таких пациентов в больницы. К счастью, обморожений и серьезных травм никто из них не получил. К медикам обращались с травмами ног, рук, головы. Как передает «Комиинформ», о время салютов и праздничных мероприятий никто не пострадал.

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