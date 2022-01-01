В Коми снегоход сбил женщину: она в больнице с переломами

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 31 декабря, в усинском поселке Парма снегоходе сбил 38-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 23:10 на улице Нефтяников. 25-летний молодой человек ехал на незарегистрированным снегоходе Ski-Doo Skandic со стороны улицы Строителей в сторону Юбилейной. В районе дома №4 он сбил женщину, которая шла по дороге. В результате пострадавшая получила переломы ребер и двусторонний гидроторакс. Женщину увезли в больницу. Водитель снегохода прав никогда не получал.

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