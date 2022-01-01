В Коми «пятерка» сбила 10-летнего мальчика

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 31 декабря, в Удорском районе ВАЗ-2105 сбил 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 17.30 в Усогорске. 21-летний молодой человек ехал за рулем «пятерки» по улице Комсомольской в сторону Димитрова. Напротив дома №1 водитель не заметил ребенка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В итоге мальчик попал под колеса автомобиля. В результате ДТП пострадавший получил ссадины лица. Кроме того, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга – под вопросом. Госпитализация школьнику не потребовалась.

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