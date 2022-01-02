Минюст Коми раскрыл самые необычные имена, которыми называли младенцев в 2021 году

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В 2021 году на свет появилось много малышей с необычными именами. Родительская фантазия была безграничной и мир получил мальчика, названного в честь монастыря, и девочку с именем богини.

Так, в топе самых необычных женских имен оказались, по данным Минюста Коми, Альвина, Вея, Лиса, Луна и Нане.

А среди мальчиков можно встретить Вачика, Гегарда, Кая, Мусу, Нейтана.

А вот самыми популярными именами новорожденных в 2021 году среди мальчиков были Артем, Максим, Александр, Михаил и Роман. У девочек – София, Алиса, Ева, Анна и Полина.

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