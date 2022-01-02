В Сыктывкаре из горящего дома спаслись 15 человек

Фото: ГУ МЧС по Коми

Накануне поздно вечером в Сыктывкаре загорелся многоквартирный дом по переулку Зои Космодемьянской, 3. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС, которые немедленно выехали на вызов.

На момент прибытия пожарных свои квартиры покинули 15 человек. К счастью, никто в огне не пострадал.

Уточняется, что пожар повредил квартиры третьего подъезда, а также кровлю дома. В мэрии города заверили, что если жильцам потребуется помощь в размещении, они окажут помощь.

На данный момент дознаватель МЧС пытается установить причину возгорания.

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