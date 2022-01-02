В Коми работник фанерного завода чуть не остался без руки

Фото: архив "КП"

В Коми завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в конце ноября в ООО «Жешартский ЛПК». Оператор полуавтоматической линии получил травму руки и оказался на больничной койке.

Из расследования Гострудинспекции следует, что мужчина не убедился в полной остановке фрезы на станке и начал его настройку. Как итого, он получил травму левой руки, относящейся к категории тяжелая.

По словам инспекторов, основной причиной несчастного случая стало нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

- В ходе расследования несчастного случая комиссией выявлены нарушения охраны труда со стороны работодателя, установлены виновные лица. Выдано предписание работодателю для устранения нарушений, срок исполнения предписания находится на контроле, - заявили в инспекции.

Данный несчастный случай комиссией по расследованию квалифицирован как связанный с производством, подлежащий учету и регистрации в ООО «ЖЛПК».

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