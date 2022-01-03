В Минпросвещения рассказали, продлят ли зимние каникулы в Коми из-за COVID-19

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Стало известно, продлят ли зимние каникулы в России из-за коронавируса. В федеральном министерстве просвещения не планируют начинать учебный процесс позже намеченных дат.

В ведомстве подчеркнули, что эпидситуация в российских школах не вызывает тревоги и острых вспышек, из-за которых стоит продлевать каникулы, не обнаружено.

Однако в министерстве подчеркнули, что за регионами России остаётся право принимать решение самостоятельно, касающееся каникулярного периода.

Напомним, 10 января все школьники Коми выходят на учебу.

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