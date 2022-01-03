Коммунальные тарифы в Коми не будут расти до 1 июля 2022 года

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В Комитете Коми по тарифам опровергли популярный миф о том, что с 1 января в республике вырастет стоимость за ЖКУ. Жителям республики напомнили, что тарифы меняются теперь лишь раз в году — 1 июля.

— С 1 января очередного года тарифы (на коммунальные услуги) не растут. По своему размеру они не превышают тарифы, по которым граждане и юридические лица расплачивались в предшествующем году, — заявила и.о. председателя комитета Анна Тюрнина.

Во втором полугодии тарифы вырастут в среднем на 4,1%, в некоторых муниципальных рост будет существеннее — 6,5%.

При этом отмечаем, что в 2022 году в некоторых муниципальных образованиях Коми будут действовать льготные тарифы:

— на тепловую энергию, в том числе будет применяться их «заморозка»; — на холодное водоснабжение и водоотведение; — на горячую воду; — на услугу по обращению с ТКО (по всей территории Республики Коми); — на электроэнергию, потребляемую от дизельных электростанций (прорабатывается проект изменений в Закон о льготных тарифах).

Льготный тариф — это тариф, применяемый при расчетах с жителями и размер которого ниже, чем размер экономически обоснованного тарифа. При этом разница между экономически обоснованным и льготным тарифами выплачивается ресурсоснабжающим организациям за счет средств республиканского бюджета.

Кроме того, в Республике Коми применяется понижающий коэффициент к тарифам на электрическую энергию – 0,7. Он действует в отношении всего населения, проживающего в сельских и городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами или электроотопительными установками, а также для членов садоводческих некоммерческих товариществ.

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